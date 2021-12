Nach einer Hinrunde zum Vergessen steht Aue mit 14 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zwar hat es Hensel geschafft, die Mannschaft nach dem kurzen und unglücklichen Intermezzo von Aliaksei Shpileuski zu stabilisieren, vier Niederlagen in Serie zum Jahres-Abschluss, darunter die bittere Pleite im Sachsen-Derby, haben der Stimmung im Lößnitztal aber erneut einen herben Dämpfer verpasst.

Aue zum Jahres-Auftakt gegen St. Pauli

Auch für die erste Pflichtspiel-Partie im neuen Jahr stehen die Vorzeichen schlecht – am 15. Januar steht die Auswärtspartie beim Spitzenreiter FC St. Pauli an. Hensel gab sich trotz der negativen Vorzeichen kämpferisch. "Aufgeben gibt es nicht", sagte der 35-jährige verantwortliche Übungsleiter zum Trainingsstart am Dienstag (28. Dezember). "Wir können nur weiterkämpfen. Auch wenn es ein schwerer Weg wird."

Verstärkungen im Winter nicht ausgeschlossen

Dabei drückt der Schuh sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Während die Abwehr den Gegner im bisherigen Saisonverlauf immer wieder zum Toreschießen einlud (30 Gegentreffer), konnte man an vorderster Front zu selten Durchschlagskraft entwickeln. Die Sommer-Abgänge von Pascal Testroet und Florian Krüger könnten nicht annähernd kompensiert werden. Gut möglich, dass im Winter noch einmal nachgerüstet wird. Philipp Hosiner gilt offenbar als Kandidat für die Offensive. Probespieler waren zum Auftakt nicht mit an Bord. Frustration im Erzgebirge: Martin Männel (li.) und Dirk Carlson hatten in der Hinserie nicht viel Grund zum Lachen. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Leistungsträger kehren zurück

Die kurze Winterpause soll nun vor allem genutzt werden, um das Ballbesitzspiel zu verbessern. "Wir haben genug zu tun", unterstrich Hensel, der seinen Optimismus nicht verloren hat: "Wir sind konkurrenzfähig". Hoffnung macht zudem die im Laufe der Rückrunde erwartete Rückkehr einiger Stammspieler.

Zum Trainingsauftakt fehlten mit Florian Ballas, Gaetan Bussmann, Ognjen Gnjatic und Ramzi Ferjani vier Leistungsträger. Auch Sam Schreck und Omar Sijaric konnten krankheitsbedingt noch nicht mitwirken. Einen personellen Lichtblick gab es dann aber doch. Clemens Fandrich, der seine sieben Spiele andauernde Sperre abgesessen hat, ist zum Auftakt ins neue Jahr wieder spielberechtigt.

Test gegen Dynamo am 8. Januar

Am 8. Januar könnte er bereits wieder auf dem Platz stehen, wenn Aue im Testspiel gegen Dynamo Dresden (im Livestream auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App) die Chance zur Revanche bekommt. Zudem haben die Erzgebirger mit dem Bundesligist 1. FC Union Berlin Ende Januar in der Punktspielpause einen Testkick vereinbart. Die Konzentration soll über die nächsten Wochen weiter hochgehalten werden, um nach sechs Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit nicht den Gang in die 3. Liga anzutreten.