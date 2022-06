Rorig verlässt den 1. FC Magdeburg und wechselt zum Drittligisten VfL Osnabrück. Dort wird sich der 22-jährige mehr Spielzeit erhoffen als zuletzt beim Drittligameister. "Mit der Verpflichtung von Henry Rorig wollen wir den Konkurrenzkampf auf der Position des Rechtsverteidigers weiter erhöhen", teilte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh am Dienstag mit. Über die Vertragslaufzeit des 22-Jährigen machte der Club keine Angaben.

Rorig ist in den Nachwuchsleistungszentren von Hannover 96, dem VfL Wolfsburg und dem SV Werder Bremen ausgebildet worden. Der gebürtige Langenhagener (Niedersachsen) wechselte nach seiner Zeit im Nachwuchs zur Saison 2020/21 von Werder zum 1. FC Magdeburg. Dort absolvierte er 28 Pflichtspiele und erzielte zwei Treffer. In der Meistersaison 2021/22 kam er jedoch auf nur neun Einsätze in der Liga.