Ralf Minge, Stübners ehemaliger Mitspieler und heutiger Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden, sagte: "Der Verlust von Jörg wiegt für uns alle sehr schwer. Das ist ganz einfach ein Stück Dynamo, das weg ist. Aber er hat einen festen Platz in den Herzen so vieler Menschen, das hat dieser bewegende Tag einmal mehr gezeigt. Es freut mich sehr, dass viele Freunde nach Dresden gekommen sind, um sich von Jörg zu verabschieden. Mach’s gut, 'Stübs', und ruhe in Frieden, mein Freund." Am Tag seiner Beisetzung wäre Stübner 54 Jahre alt geworden.