Uwe Rösler muss sich einen neuen Job suchen. Nach der verpassten Rückkehr in die Fußball-Bundesliga plant Fortuna Düsseldorf eine Neuausrichtung - ohne den Trainer aus Thüringer. Der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert, gab die Fortuna am Montag bekannt.

Rösler war seit Januar 2020 Trainer in Düsseldorf, er hatte damals Friedhelm Funkel beerbt, konnte den Abstieg aber nicht verhindern. Mit dem fünften Platz in der 2. Liga haben die Düsseldorfer danach keine schlechte Saison gespielt, doch hatte man sich im Umfeld mehr erhofft. "Insgesamt müssen wir aber sehen, dass unsere gemeinsamen Ziele - wenn auch denkbar knapp - nicht erreicht wurden", befand Sportvorstand Uwe Klein.

Klaus Allofs im Gespräch mit Uwe Rösler. Bildrechte: imago images/Moritz Müller

Für Rösler kam die Entscheidung nicht überraschend. "In vertrauensvollen und harmonischen Gesprächen mit der sportlichen Führung, in denen die sportliche und die Gesamtsituation um den Verein besprochen wurden, sind beide Seiten zu dem Schluss gekommen, nach Ablauf meines Vertrages getrennte Wege zu gehen. Wir haben immer ein enges und vertrauensvolles Verhältnis gepflegt", sagte der Trainer. Nach der mit 2:3 verloren Partie beim Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth gab Rösler einen realistischen Einblick zum Ist-Zustand. "Ich überlasse es anderen Leuten zu bewerten, was von dieser Saison in Erinnerung bleibt. Das Spiel hat gezeigt, was gut ist und wo wir uns verbessern müssen. Wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dürfen wir so eine zweite Halbzeit nicht spielen", hatte er erklärt.