Während in der 1. und 2. Bundesliga am Wochenende der Ball wieder rollte, war Dynamo Dresden zum Zuschauen verdammt. Nach zwei positiven Corona-Fällen befindet sich die Mannschaft noch bis einschließlich 22. Mai in häuslicher Quarantäne. Geht es nach SGD-Legende Ulf Kirsten werden die Elbestädter dadurch klar benachteiligt.

"Den Spielern fehlen 14 Tage Training, was das Verletzungsrisiko erhöht", gibt der 54-Jährige gegenüber der "Sport Bild" (20.05.2020) zu bedenken. Erschwerend hinzu kommt, dass die direkte Abstiegskonkurrenz (Karlsruhe und Wiesbaden) am Wochenende bereits wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt sammeln konnte.

"Dadurch erhöht sich der Druck auf Dynamo als Tabellenletzten noch einmal, wenn die Konkurrenten in der Zeit den Vorsprung vergrößern, in der Dresden nicht spielen darf", so Kirsten und sendete eindeutige Kritik in Richtung Deutsche Fußball-Liga (DFL): "Das ist Wettbewerbsverzerrung, Ich frage mich, ob man das mit renommierten Vereinen auch so gemacht hätte."