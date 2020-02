Dynamo Dresdens Mittelfeldspieler Marco Terrazzino hat sich am Samstag bei der 1:2-Heimniederlage gegen den VfL Bochum einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Das gab das Zweitliga-Schlusslicht am Montag (24. Februar) in einer Pressemitteilung bekannt.