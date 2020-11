Am Freitag bestreitet der FC Erzgebirge Aue ein Testspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. Anstoß ist 13 Uhr. Noch nicht wieder spielberechtigt sind dort Jan Hochscheidt und Sascha Härtel, deren Quarantäne erst am Freitag 24 Uhr endet. Zudem fehlt der in die U21 berufene Florian Krüger.