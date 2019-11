Vom Offensivschwung war allerdings nicht viel übrig. Nach vorn spielte über weite Strecken in der ersten Hälfte nur der VfL Bochum. Aue zog sich weit zurück, verteidigte unfassbar tief und machte den Gastgebern um Torkanone Silvere Ganvoula (11 Treffer in Liga und Pokal) das Leben schwer. Bochum lief unermüdlich an und suchte nach der Lücke. Meist vergebens. So blieben nur Distanzschüsse, die den Kasten von Aue-Kapitän Martin Männel aber deutlich verfehlten. Richtig brenzlig wurde es nur beim Freistoß von Danny Blum. Der Bochumer Scharfschütze drosch das Leder aus 16 Metern an die Latte, beim Nachschuss stand Antony Losilla im Abseits. Allerdings sorgte der Freistoßknaller dafür, dass Aue sich etwas häufiger über die Mittellinie wagte, gefährliche Angriffe sahen die mitgereisten Fans aber nicht.

Marko Mihojevic sieht Gelb-Rot. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Nur bei Standards wehte ein Hauch von Torgefahr durch das mit knapp 15.000 Fans besetzte Bochumer Stadion. Keeper Manuel Riemann musste während des gesamten Spiels allerdings nicht einen ernsthaften Ball abwehren. In den letzten Minuten musste sich Aue auch noch in Unterzahl gegen die Niederlage wehren. Marko Mihojevic sah nach einem Laufduell mit Ganvoula in der 85. Minuten umstritten Gelb-Rot. Die zehn "Veilchen" wehrten sich bis zum Schluss, liefen aber in Konter.



Zwei dicke Chancen ließ Bochum liegen. In der Nachspielzeit half Aues Samson mit, als er eine Flanke unglücklich ins eigen Tor bugsierte: 2:0. Fazit: Die Serien gehen weiter: Bochum bleibt zu Hause in dieser Saison ungeschlagen (2 Siege, 6 Remis) und Aue auswärts einfach zu harmlos. In der kann einfach nicht zweimal in Folge gewinnen. Trotzdem bleibt die Schuster-Elf auf dem vierten Platz - zumindest bis Sonntag, dann könnte der 1. FC Heidenheim vorbeiziehen.