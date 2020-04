Zweitliga-Schlusslicht SG Dynamo Dresden hat sich zum 67. Geburtstag am 12. April eine Feier ausgedacht, zu der virtuelle Tickets verkauft werden. Wie die Sachsen mitteilten, werden mit der Hälfte aller im Rahmen der Feier generierten Einnahmen in den kommenden Jahren regelmäßig Menschen aus systemrelevanten Berufsgruppen kostenlos zu Heimspielen der SGD eingeladen. Dynamo schrieb: "Wir wollen somit denjenigen, die derzeit unser Land am Laufen halten, auch nach der überwundenen Corona-Pandemie kleine Festtage bereiten und ihren unermüdlichen Einsatz würdigen."