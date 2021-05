Die Fußball-Frauen des FC Carl Zeiss Jena biegen in der 2. Bundesliga auf die Zielgerade ein. Noch sind für den Spitzenreiter drei Partie zu absolvieren, am Sonntag geht es ab 11 Uhr gegen den Zweitplatzierten FSV Gütersloh. Mit einem Dreier für die Thüringerinnen wäre der Aufstieg perfekt. Der MDR ist vor Ort im Ernst-Abbe-Sportfeld und bringt die Begegnung im Livestream.

Vor zwei Wochen setzten sich die FCC-Frauen an die Tabellenspitze, die vorher die Mannschaft aus Ostwestfalen bekleidete. Während die Thüringerinnen zuletzt sieben Siege in Serie feierten, lief es in Gütersloh nach einer bis dato starken Saison nicht mehr rund: Einem 1:1 gegen Turbine Potsdam II folgten eine klare 0:5-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach und eine 1:4-Schlappe bei der U20 des VfL Wolfsburg. Die Mannschaft von Trainer Steffen Enge liegt nun mit vier Punkten Rückstand hinter Jena.