Was war das für ein bitterer 34. Spieltag für den FC Erzgebirge Aue? Bei der ärgerlichen SV Darmstadt-Niederlage , welche die Sachsen in die Relegation stürzte, machte vor allem das Schiedsrichter-Gespann unter der Leitung von Sören Storks eine äußerst unglückliche Figur. Unter anderem wurde ein reguläres Tor für die Sachsen nicht gegeben. Dazu kamen auch noch zwei strittige und nicht gegebene Elfmeter. Ein mehr als bitterer Beigeschmack, auf welchen die Erzgebirger mit Einspruch gegen die Spielwertung und einer Anzeige gegen den Schiedsrichter reagierten. Für das Relegatons-Hinspiel rückt nun ein anderer Referee in den Fokus.

Schiedsrichter Sascha Stegemann pfiff in dieser Saison eine Partie mit Auer Beteiligung. Gegen den 1. FC Heidenheim verspielten die Sachsen einen sicher geglaubten Sieg und ergatterten am Ende lediglich einen Punkt. Bildrechte: IMAGO

Der 33-jährige Sascha Stegemann rückt heute Abend in den Fokus und wird, nach den letzten Erfahrungen der Aue-Spieler, wohl besonders kritisch von den Sachsen beäugt werden. Insgesamt leitete der Diplom-Verwaltungswirt in seiner Schiedsrichter-Karriere sieben Partien mit dem FCE. Die Bilanz für die Veilchen liest sich ausgeglichen: zwei Siege, zwei Niederlagen und drei Unentschieden stehen zu Buche.

Stegemann war im Jahre 2017 zweimal im Erzgebirge aktiv. Am 9. April leitete er souverän den 3:0-Sieg gegen 1860 München, am 16. Dezember pfiff er beim 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim. Dort unterliefen ihm auf beiden Seiten je ein gravierender Fehler. Er übersah bei Aue und Heidenheim ein Handspiel in den zwei Strafräumen. Zudem zeigte er John Verhoek nach zwei groben Fouls nur einmal Gelb - und jener Verhoek erzielte in der 90. Minute den ärgerlichen Ausgleich. Solche erneuten Fehler könnten den FCE besonders schwer treffen und in die 3. Liga stürzen.