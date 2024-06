29 Tage nach dem letzten Ligaspiel bei Fortuna Düsseldorf startet der 1. FC Magdeburg am Montag (17. Juni 2024) wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga. Zunächst kommen die aktuell im Kader befindlichen Spieler zu einem Laktat-Test zusammen. Am Dienstag findet die erste öffentliche Trainingseinheit statt (ab 11 Uhr im SPORT IM OSTEN-Livestream).