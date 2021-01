Die Vorbereitung auf das Spiel, bei dem der Coach mit allen Mann – außer den drei Langzeitverletzten - planen kann, war alles andere als einfach. Am Wochenende konnte die Mannschaft nur in der Halle trainieren. Auf den Plätzen lagen bis zu 30 Zentimeter Schnee. Am Montag wurde durch fleißige Helfer der Hauptplatz vom Schnee befreit, womit zumindest ein ordentliches Abschlusstraining möglich war. Für das Spiel kündigte Schuster einige Wechsel an. Wegen der englischen Woche und nach dem schweren Osnabrück-Spiel "wollen wir eventuell rotieren".

Trainer Dirk Schuster Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag