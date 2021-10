Fußball | 2. Bundesliga FC Erzgebirge Aue mit klarer Message nach Hannover: "Jedes Spiel ein Endspiel"

12. Spieltag

Neue Zuversicht beim Tabellenvorletzten FC Erzgebirge Aue: Nach dem ersten Saisonerfolg gegen Ingolstadt reisen die "Veilchen" selbstbewusst zu Hannover 96. Aue soll sich laut Teamchef Marc Hensel "festbeißen" und "nachlegen", geht es in der gefährlichen Zone doch weiter um jeden Punkt. Mit einem Sieg am Samstag (13:30 Uhr im SpiO-Liveticker) würde Aue bis auf einen Punkt an die Niedersachsen heranrücken.