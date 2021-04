Nazarov: "Es gibt noch Punkte zu vergeben"

Bis zum Saisonende stehen noch vier Partien für die "Veilchen" auf dem Programm. Bereits am Montag geht es mit dem Nachholspiel beim Karlsruher SC weiter. Ausruhen wird man sich auf der erreichten 40-Punkte-Marke keineswegs. "Es gibt trotzdem noch ein paar Punkte zu vergeben. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und fahren jetzt nicht nach Karlsruhe und sagen: 'Hier habt ihr die Punkte'", schickte Dimitrij Nazarov, der Aue in Braunschweig in Führung geschossen hatte, eine Kampfansage an den kommenden Gegner. Dimitrij Nazarov kehrt gegen Karlsruhe an seine alte Wirkungsstätte zurück. Bildrechte: Imago / PICTURE POINT/ Sven Sonntag

Schuster warnt vor Karlsruhe

Der 31-Jährige dürfte besonders motiviert sein. Drei Jahre (2013-2016) schnürte Nazarov die Schuhe für den KSC, ehe er seine Zelte in Aue aufschlug. "Ich freue mich riesig. Karlsruhe ist immer noch in meinem Herzen", so Nazarov. Die Aufgabe gegen seinen alten Arbeitgeber wird aber "ein harter Brocken für uns. Wir wollen punktemäßig auf jeden Fall was draufpacken." Aues Fußballlehrer Schuster pflichtete seinem Schützling bei. "Karlsruhe hat sich unheimlich stabilisiert in der Liga. Sie haben sehr viel Qualität in ihrer Mannschaft. Wir wissen, dass es eine schwierigere Aufgabe wird."

KSC-Coach Eichner hadert