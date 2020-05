Die 1:3-Niederlage gegen Darmstadt 98 ist ausgewertet, jetzt richtet der FC Erzgebirge Aue sein Augenmerk auf den nächsten Gegner. Und da steht der Mannschaft von Chefcoach Dirk Schuster am Sonntag (31. Mai/Anstoß 13:30 Uhr) in der Voith-Arena mit dem heimstarken FC Heidenheim eine knifflige Auswärtsaufgabe bevor. Die Ostwürttemberger sind hoch motiviert. Sie liegen auf Rang vier in Lauerstellung zu den Aufstiegsplätzen und wollen diese Saison mit Trainer Frank Schmidt, der seit 2007 die Geschicke beim FCH leitet, das Wunder schaffen.

Auch Aues Coach Schuster traut es den Heidenheimern zu. "Sie haben das Zeug dazu, in diesem Jahr in die Bundesliga aufzusteigen. Sie sind für mich derzeit mit die formstärkste und physisch stärkste Mannschaft der zweiten Liga", sagte er auf der Pressekonferenz am Freitag (29.05.). Der 52-Jährige sieht sein Team deshalb in der Außenseiterrolle. "Uns erwartet ein dickes Brett. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie die Denkweise in Heidenheim sein könnte. Aue wird für sie vielleicht das schwierigste Spiel in der restlichen Saison", meinte Schuster.