Fußball | 2. Bundesliga Gelingt Aue der dritte Streich?

3. Spieltag

Was war das für ein Saisonstart für Erzgebirge Aue! Die Lila-Weißen, Jahr für Jahr ein Abstiegskandidat, haben durch Siege in Fürth und gegen Aufsteiger Wehen-Wiesbaden die maximale Punkteausbeute erreicht. Das Team ist bereit, am Sonnabend in Bielefeld trotz personeller Not in der Defensive den nächsten Streich hinzulegen.

von Maik Winkler