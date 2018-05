Mit einem Sieg bei Hertha BSC würde RB Leipzig am Samstag erneut in den Europapokal einziehen. "Es ist eine ganz besondere Auszeichnung, europaweit unter der Woche zun spielen", sagte Hasenhüttl und fügte an, ohne Druck in die Partie zu gehen und sich nicht von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen verunsichern zu lassen: "Wir schauen nur auf die Dinge, die wir beeinflussen können."

Sollte 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gegen Hannover 96 verlieren, könnten die Leipziger sogar bis auf den vierten Platz, der zur Qualifikation für die Champions League berechtigt, nach oben klettern. Bei einer Niederlage droht jedoch der Absturz bis auf Rang neun. "Mir ist egal, in welchem Wettbewerb wir dabei sind", meinte der Coach, sieht aber gute Chancen, in Berlin zu gewinnen: "Die Hertha hat eine stabile Defensive. Das wird keine einfache Aufgabe. Doch wir werden Woche für Woche frischer und sind froh, dass die Häufigkeit der Spiele abgenommen hat."

Wieder mit dabei sind Willy Orban und Naby Keita, die am vergangenen Wochenende beim 4:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg gesperrt waren. Für Keita, der nach der Saison zum FC Liverpool wechselt, wird es das letzte Pflichtspiel für RB. "In den zwei Jahren, in neben Naby in Leipzig war, hat er oft den Unterschied ausgemacht", dankte ihm sein Trainer, forderte Keita aber auch auf, im letzten Spiel noch einmal alles zu geben: "Er muss bereit sein, für die Mannschaft zu arbeiten." In 59 Bundesliga-Spielen erzielte Keita 17 Tore und bereitete zehn Treffer vor.