Aliaksei Shpileuski will in Aue eine neue Ära prägen. Bildrechte: imago images/Picture Point

Gut fünf alles andere als reibungslos abgelaufene Wochen nach seinem offiziellen Antritt saß der neue FCE-Cheftrainer nun auf dem Pressekonferenzpodium und sagte vor dem am frühen Sonntagnachmittag (25. Juli, 13:30 Uhr) anstehenden Auswärtsspiel im Max-Morlock-Stadion beim 1. FC Nürnberg: "Leider ist die Vorbereitung zu Ende, ich hätte gern noch zwei, drei Wochen mehr absolviert, um uns einfach noch besser kennenzulernen und uns noch besser darauf vorzubereiten, was wir erwarten – aber das müssen wir akzeptieren."



Was der einstige RB-Leipzig-Jugendtrainer und vorherige Almaty-Meistercoach erwartet, ist für das Veilchen-Team so klar wie herausfordernd und in dieser exzessiven Art und Weise schlichtweg Neuland: ausdauernd forsches Balljagen und -erobern, explosives Umschalten – ganz so, wie es eben schon die Jugendtrainer am Cottaweg eingebläut bekommen.