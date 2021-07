Umso erfreuter sind die Dresdner, dass sie jüngst ihren kurzzeitig verlorenen Leistungsträger Julius Kade (30 Drittligaspiele in der Vorsaison) aus Berlin-Köpenick ins eigene zentrale Mittelfeld zurückholen konnten – diesmal fest verpflichtet und mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet.



Der 22-Jährige "war ein wichtiger Bestandteil in der letzten Saison und wird das auch in dieser Saison sein. Er muss sich nicht groß einspielen, er kennt unsere Mechanismen. Das ist wichtig", betonte Alexander Schmidt auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag. Die Einschätzung darf als Fingerzeig verstanden werden, dass Kade durchaus bereits am Samstag wieder in der Startelf stehen könnte.