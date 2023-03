Die Spielvereinigung hat sich unter Trainer Alexander Zorniger stabilisiert, steht aktuell bei 27 Punkten und ist vor allem im heimischen Gefilde stark. Dort holten die Kleeblättler 21 Zähler, verloren nur ein Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zorniger, der am 23. Oktober des vergangenen Jahres für den glücklosen Marc Schneider übernommen hatte, startete mit drei 1:0-Siegen und einem Unentschieden. Doch in diesem Jahr läuft es bei Fürth nicht richtig rund, gab es schon vier Niederlagen in der Rückrunde, nur sieben Punkte aus sieben Spielen. Zuletzt ließ man sich beim FC St. Pauli nach 1:0-Führung noch überrumpeln, ging mit 1:2 als Verlierer vom Platz. Und verlor zudem Gideon Jung mit Platzverweis. Er wurde für zwei Spiele gesperrt. Fraglich ist bei Fürth zudem der angeschlagene Defensivspieler Sebastian Griesbeck.

Also ist bei Greuther Fürth vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg ordentlich Druck auf dem Kessel, weil der Abstand zu den Abstiegsplätzen wieder kleiner geworden ist. Das Hinspiel weckt auch nur bei den Magdeburgern gute Gefühle. Am 11. September gelang der erste Heimsieg der Zweitliga-Saison. Cristiano Piccini und kurz vor Schluss Moritz-Broni Kwarteng knipsten beim 2:1 für den FCM. Insgesamt gab es überhaupt erst drei Duelle beider Teams, die beiden Heimspiele gingen nach Magdeburg, am 23.11.2018 gab es in Fürth eine 2:3-Niederlage. Aufpassen muss das Team von Trainer Christian Titz auf Kapitän Branimir Hrgota, der mit acht Treffern der beste Schütze der Fürther ist.

Eine gute Nachricht gibt es personell bei den Magdeburgern. Cristiano Piccini wird nach überstandenem Zehbruch von Beginn an zur Verfügung stehen. Gegen Paderborn war er in der Pause eingewechselt worden. Jetzt sei er in einem "guten und fitten Zustand". Jamie Lawrence absolvierte in der Woche wieder Laufeinheiten, ein Einsatz am Samstag ist möglich. Auch bei Leon Bell Bell wird sich kurzfristig entscheiden, ob er spielen kann. "Wir testen bei beiden morgen noch einmal, dann wird es nach dem Training entschieden", so Titz am Donnerstag. Kai Brünker wird nach dem Tod seines Vaters auch in Fürth noch nicht wieder zur Verfügung stehen.