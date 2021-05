Ein Sieg aus den letzten beiden Saisonspielen und die Frauen von Carl Zeiss Jena können den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga feiern. Den ersten Matchball hat der Zweitliga-Spitzenreiter am Samstag (29.05.2021). Ab 14 Uhr treffen die Thüringerinnen auf die Zweitvertretung von Vize-Meister VfL Wolfsburg.

Wolfsburg II ist Drittletzter der 2. Bundesliga Nord und kämpft gegen den Abstieg in die Regionalliga. Wir zeigen die Partie ab 14 Uhr im Livestream.

Können die Jenaerinnen am Samstag nicht gewinnen, muss das CZ-Team auf die Konkurrenz schauen. Ebenfalls am Samstag treffen sich die Verfolgerinnen aus Gütersloh und RB Leipzig im direkten Duell. Gütersloh liegt als Tabellenzweiter vier Punkte hinter Jena, Leipzig hat als Dritter fünf Punkte Rückstand. Am letzten Spieltag kommt es dann zum direkten Vergleich zwischen den RB-Frauen und Jena.