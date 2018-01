Obwohl es in den Testspielen (1:3 gegen Eintracht Frankfurt, 0:2 gegen KV Oostende, 0:1 gegen Rot-Weiß Erfurt) ausschließlich Niederlagen gab, blickt FCE-Coach Hannes Drews der Partie am Rhein mit Zuversicht entgegen: “Wir müssen uns in Düsseldorf gewaltig steigern, um etwas Zählbares mitzunehmen. Wir werden eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken. Jeder ist heiß auf den Einstieg in die Rückserie und jeder brennt darauf, spielen zu wollen.“