Fußball | 2. Bundesliga Dynamo elbaufwärts zu St. Pauli - Kauczinski relativ emotionslos

22. Spieltag

Für Dynamo Dresden geht es am Freitag elbaufwärts zum FC St. Pauli. Soll die Mission Klassenerhalt nicht ins Stocken geraten, muss in Hamburg ein Dreier her. SGD-Trainer Markus Kauczinski sieht seine Rückkehr zum Millerntor relativ emotionslos.