Neuhaus zufolge sind in der Startelf noch drei Positionen hart umkämpft. Über einen möglichen Einsatz des SGD-Neuzugangs Moussa Koné sagte er am Freitag: "Er wird heute ankommen. Eine Trainingseinheit [am Sonnabend, Anm. d. Red.] ist nicht viel, aber ausschließen möchte ich es nicht."