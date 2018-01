Die Dresdner haben die Winterpause genutzt, um sich in Marbella auf die restliche Rückrunde vorzubereiten. Die Testspielergebnisse der Sachsen waren dabei durchaus vielversprechend ( 1:2 vs. Wolfsburg, 2:1 vs. Werder Bremen II, 3:1 vs. FC Groningen), doch die Generalprobe gegen den tschechischen Erstligisten FK Mlada Boleslav setze die Neuhaus-Elf mit 1:4 in den Sand. Auch der kommende Gegner war in Marbella im Trainingslager: "Wir konnten sie gut beobachten", sagte Uwe Neuhaus auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.