Zurück im Kader ist dagegen wieder Kapitän Marco Hartmann, der zuletzt über Schwindelgefühle geklagt hatte und nicht trainieren konnte. Ob es am Freitag bereits für einen Einsatz reicht, will Fiel noch in einem persönlichen Gespräch herausfinden.

Greuther Fürth hatte in den vergangenen Wochen ebenfalls nicht überzeugen können. Gegen Stuttgart, Holstein Kiel und den Hamburger SV gab es klare Niederlagen und keinen Torerfolg. Allerdings spricht die Bilanz gegen Dynamo für die SpVgg: In den vergangenen sechs Duellen konnte Dresden lediglich eine Partie für sich entscheiden (2:1 Heimspielsieg im November der Saison 2016/17). Dagegen gab es drei Siege für Greuther Fürth. Im letzten Aufeinandertreffen im April diesen Jahres trennten sich beide Teams im Sportpark Ronhof torlos.

In der Vorbereitung auf die Partie hat das Dresdner Trainerteam mit der Mannschaft vor allem am defensiven Zweikampfverhalten und Umschaltspiel gearbeitet. Zudem standen Torabschlüsse und Flanken auf der Agenda. Chevoach Fiel hofft nun auf einen engagierten Einsatz seiner Schützlinge: "Nach den letzten beiden Spielen geht es für mich jetzt darum, dass die Jungs sich jetzt in der Länderspielpause wieder das Selbstvertrauen geholt haben. Ich will nicht mit 20 Mann dorhin fahren und 15 davon zweifeln, ob wir da gewinnen können."