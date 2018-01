Die Sachsen konnten dabei in letzter Zeit immer auf den Faktor "Heimvorteil" setzen. In den sechs Partien musste sich der FC nur einmal geschlagen geben. Gegen den ambitionierten 1. FC Union Berlin gab es eine knappe 1:2-Schlappe am 30.09.2017. Seit dem gab es jeweils drei Siege und Remis.