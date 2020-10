Herzliche Begrüßung: Aues Trainer Dirk Schuster (re.) und Heidenheims Frank Schmidt (Archivbild) Bildrechte: PICTURE POINT/ Sven Sonntag/ Poolfoto

Kurios: Auch bei den Trainern würden sich mit Dirk Schuster und Heidenheims Frank Schmidt die erfahrensten der Liga gegenüberstehen. Schmidt aber ist mit einer Entzündung im Bauchraum im Krankenhaus und wird von Co-Trainer Bernhard Raab vertreten: "Frank Schmidt und ich sind täglich in telefonischem Kontakt. Wir sind uns aber auch einig, dass derjenige, der während der 90 Minuten an der Seitenlinie steht, die Entscheidungshoheit haben muss. Das ist eine außergewöhnliche Situation, aber das kriegen wir in diesen 90 Minuten auf jeden Fall hin." Der Ex-Bundesliga-Spieler des Karlsruher SC sagt über Gegner Aue: "Nach der Niederlage im DFB-Pokal gegen Ulm haben sie ihre Grundordnung geändert und spielen jetzt in einem 3-4-1-2. Das ist eine absolut stabile Mannschaft, die vor allem zu Hause aggressiv auftritt, früh presst und den Gegner zu Fehlern zwingen will, um selber relativ schnell nach vorne zu kommen. Wie immer in Aue wird das eine schwierige Aufgabe für uns."