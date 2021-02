Trainer Dirk Schuster bezeichnete den anvisierten Vereinsrekord von Männel als "sensationell". "Vor so einer langen Vereinstreue, die in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist, habe ich riesengroßen Respekt. Ich habe Martin in der letzten Saison kennengelernt, da hatte er uns – salopp gesagt – mit den Arsch gerettet, um in der 2. Liga bleiben zu dürfen", lobte Schuster die starken Leistungen des Auer Schlussmanns in der Vergangenheit.