Unter Meyer gelang den "Veilchen" 2019 erst der Klassenerhalt, ehe der gebürtige Hallenser noch im August desselben Jahres trotz ansprechendem Start in die Folgesaison überraschend von seinen Aufgaben entbunden wurde . "Aus heutiger Sicht war die Kommunikation damals suboptimal", sagte der mittlerweile 41-Jährige vor der Reise in seine Vergangenheit, aber er freue sich darauf und sei "sehr entspannt. Emotionaler wäre es sicherlich in einem vollen Stadion gewesen – auch um zu erleben, wie die Fans reagiert hätten." Von alldem unbelastet ist Dirk Schuster, seit gut 16 Monaten Meyers Nachfolger auf der Auer Trainerbank. Statt sich mit dem "Warum, Weshalb, Wieso" der damaligen Meyer-Trennung zu beschäftigen, hat der seit wenigen Tagen 53-jährige Fußballlehrer naheliegend anderes im Sinn: Wie kann seine Mannschaft "an das gute Fundament" und "die ordentlichen bis sehr guten Leistungen" vor dem durchaus problematischen, weil lediglich "vier, fünftägigen Break" anknüpfen?

Pascal Testroet, Florian Krüger und Co. wollen auch im neuen Jahr an die starken Leistungen der ersten Saisonmonate anknüpfen. Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag

Die gute Nachricht: Bis auf die Langzeitausfälle Malcolm Cacutalua, Fabian Kalig und Erik Majetschak ringen 20 gesunde Feldspieler plus drei Keeper aktuell um ihren Platz in Kader und Startaufstellung. "Leider wird es wahrscheinlich den ein oder anderen Härtefall geben müssen, aber es ist für uns eine gute Situation, wenn wir die Qual der Wahl haben", betonte Schuster. Wer zur möglichst "erfolgsversprechendsten" (Schuster) ersten Elf gegen den Tabellen-15. aus Niedersachsen (zwölf Punkte aus 13 Spielen) gehört, ob ihm personelle Änderungen- oder welche taktische Herangehensweise ihm vorschweben, darüber hielt sich Aues Cheftrainer knapp zwei Tage vor Anpfiff gewohnt bedeckt.



Was es definitiv braucht für den vierten Sieg im siebten Heimspiel dieser Saison, sei aber jene Balance aus "guter defensiver Grundstruktur und Restfeldverteidigung" und dem "mutigen" Offensivspiel, die Aue etwa beispielhaft in den beiden Auftritten im Erzgebirgsstadion gegen Darmstadt 98 (3:0) und den Karlsruher SC (4:1) sowie phasenweise auch bei den unnötigen Punktverlusten in Nürnberg (0:1) und beim FC St. Pauli (2:2) auf den Rasen gebracht hatte.