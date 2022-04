Härtel löste 2019 Dotchev ab

Für Pavel Dotchev wird es so oder so ein besonderes Spiel. Zwischen 2017 und 2019 genoss er die steife Ostseebrise als Cheftrainer von Hansa, sein Nachfolger wurde übrigens Jens Härtel. Es wäre schon eine spezielle Dramaturgie, wenn ausgerechnet Hansa in Aue den Klassenerhalt perfekt macht und den Auer Abstieg so gut wie besiegelt.

Aue kein gutes Pflaster für Hansa

Aue gegen Rostock ist ein Traditionsduell, das es zu DDR-Zeiten über 60 Mal in der höchsten Spielklasse gab. Seit der Wende trafen beide Mannschaften neunmal aufeinander - meist mit dem besseren Ende für Aue. Der FC Erzgebirge ist seit sechs Pflichtspiel-Duellen ungeschlagen, fünf davon wurden gewonnen. Rostocks letzter Auswärtssieg in Aue liegt sogar schon fast 55 Jahre zurück. Seit dem 2:1 im Jahr 1967 war Hansa 23 Mal in Aue zu Gast und fuhr immer sieglos nach Hause.

Das Derby gegen Hansa kommt also genau richtig, könnte man meinen, denn Dotchev will am Sonntag vor allem eins: "Mit unseren Fans feiern. Das haben sie sich verdient."