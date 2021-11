Sieben Monate Sperre. Bleibt es dabei, wird Erzgebirge Aue nahezu die komplette Saison auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten müssen. "Clemens war sehr traurig, ich war geschockt", sagte Aues Teamchef Marc Hensel während der Pressekonferenz vor dem wichtigen Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr).



"Da wird in sein Berufsleben eingegriffen", so der Coach. "Es wird sehr schwierig für ihn als Mensch, seinem Beruf nachzugehen ohne das Ziel zu haben, am Wochenende zu spielen." Fandrich sei der Überzeugung, dass das Urteil nicht seinen Taten entspreche. "Denn wenn überhaupt, war es ein Versehen", so Hensel, der Fandrich in dieser Sache "blind" vertraue.