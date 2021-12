Marc Hensels Wunsch so kurz vor dem vierten Advent mutet fast bescheiden an, doch lässt sich beim Blick auf die vergangenen drei Niederlagen in Serie für den FC Erzgebirge Aue nicht einfach mal so einlösen. "Wir brauchen einfach mal wieder so ein Spiel, wo wir 1:0 in Führung gehen, wo wir den Ball über die Linie kloppen. Das hat die letzten Wochen gefehlt", hofft der FCE-Teamchef.