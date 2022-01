Fußball | 2. Bundesliga Komme, wer wolle: Erzgebirge Aue setzt auf Heimstärke gegen Schalke

20. Spieltag

Erzgebirge Aue will sich im Kampf um den Klassenerhalt vor allem auf seine Heimstärke verlassen. Da die "Veilchen" ihrem Punkteziel hinterherlaufen, müssen nun auch gegen die großen Namen wie Schalke 04 (Samstag, 22. Januar, ab 20:30 Uhr live in der "SpiO"-App) dringend Zähler her. Teamchef Marc Hensel ist optimistisch, dass dies gelingt. Sein Team müsse sich nicht verstecken.