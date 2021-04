Dirk Schuster bemühte vor dem anstehenden Heimspiel gegen den FC St. Pauli eine häufig zitierte Phrase: Man solle das Fell des Bären nicht schon verteilen, bevor man ihn erlegt habe. "Das ist häufig schief gegangen", erklärte der FCE-Coach auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Entsprechend will sich Dirk Schuster nicht mit dem beschäftigen, was danach kommt. Erst einmal geht es um das "große Saisonziel": 40 Punkte.