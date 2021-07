Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue muss vor seinem ersten Saison-Heimspiel einen weiteren Ausfall verkraften. Offensivspieler und Neuzugang Nicolas Kühn wird wegen einer muskulären Verletzung am Sonntag (13:30 Uhr/Live-Ticker und Audiostream in der SpiO-App) gegen den FC St. Pauli nicht auflaufen können. "Wir warten noch auf das MRT-Ergebnis, aber er wird auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen", sagte Trainer Aliaksei Shpileuski auf der Pressekonferenz am Freitag.