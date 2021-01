Zudem kommt es in Aue zum Aufeinandertreffen zweier alter Mannschaftskameraden. Lang, lang ist’s her: 1989/90 spielten Dirk Schuster und Uwe Rösler zusammen beim 1. FC Magdeburg - Rösler im Sturm, Schuster in der Abwehr. Als Trainer sind sie mit ihren jeweiligen Mannschaften aber noch nie aufeinandergetroffen. Aue vs. Düsseldorf – eine Trainer-Premiere.

Fortuna-Coach Uwe Rösler. (Archiv) Bildrechte: imago images / Revierfoto