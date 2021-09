Liga-Schlusslicht FC Erzgebirge Aue will an diesem Sonntag (13:30 Uhr/Live-Ticker und Audio-Stream in der SpiO-App ) gegen Fortuna Düsseldorf endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Torhüter Martin Männel vom sächsischen Fußball-Zweitligisten weiß um die Schwere der Aufgabe. "Das letzte Duell, was wir gegen Düsseldorf gewinnen konnten, liegt schon ein bissel länger zurück, das war 2015. Da haben wir in Düsseldorf 3:2 gewinnen können. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den nächsten Sieg gegen den Gegner, überhaupt den ersten Sieg in dieser Saison, einfahren zu können", sagte Männel vor der Partie am 6. Spieltag.