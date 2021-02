Immerhin: Mit Steve Breitkreuz kehrt ein Abwehrspieler, der in Fürth wegen eines grippalen Infekts fehlte, wieder zurück in die Mannschaft. Falls Schuster am Freitag wieder mit Dreierkette spielen lässt, könnte entweder Breitkreuz anstelle von Ballas starten - oder Gaetan Bussmann, der in Fürth für den Verletzten eingewechselt wurde. Auch Stürmer Dmitri Nazarov wird, so die Ankündigung des Trainers, gegen den HSV wieder im Kader stehen.

Eine gute Abwehrleistung, da ist man sich in Aue einig, wird auf jeden Fall vonnöten sein, um dem starken HSV etwas entgegenzusetzen - nicht nur von der Innenverteidigung. Seit neun Spielen sind die Hamburger ungeschlagen, sieben davon haben sie gewonnen. Gerade in der Offensive zeigt sich der HSV in dieser Saison wahnsinnig durchschlagskräftig: In besagten neun Spielen gelangen satte 24 Tore. Zum Vergleich: In den vergangenen beiden Spielzeiten offenbarte der 2018 unter lautem Getöse abgestiegene Ex-Erstligist immer wieder Probleme, seine spielerische Dominanz in einen entsprechenden Ertrag umzuwandeln.