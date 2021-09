Im zweiten Spiel unter Interimstrainer Marc Hensel setzt Aue auf die Rückkehr seiner Heimstärke. Am Freitagabend (18:30 Uhr im SpiO-Liveticker) empfängt das Liga-Schlusslicht den Hamburger SV, der in acht Spielen nur einmal verloren hat. Aue holte in vier Heimspielen erst einen Zähler und muss den Gegnern wieder mehr Respekt einflößen.