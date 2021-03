Der Gast kommt mit der Tradition von 30 Jahren Bundesliga-Fußball und 1016 Spielen in der deutschen Eliteliga. Hannover hat den Anspruch eines Erstligisten, auch wenn der Klub wohl in dieser Saison erneut die Rückkehr ins Oberhaus verpassen wird. Für Aue-Coach Schuster sind die Norddeutschen dennoch ein absolut würdiger Gegner zum Abschluss der geschichtsträchtigen Auer Woche. "Hannover ist ein gefühlter Erstligist, hat große individuelle Qualität", lobt und freut sich Schuster auf das Duell.

Das 500. Zweitligaspiel gegen den Tabellennachbarn ist für Schuster zudem "ein absolutes Highlight". Geschickt schiebt Schuster dem Gast dabei auch die Favoritenrolle zu: "Wenn man sieht, welchen Apparat, welche Infrastruktur, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten, welchen Etat und gerüchteweise auch welche Spielergehälter Hannover hat - das ist eine andere Hausnummer als der FC Erzgebirge." Denn Schuster weiß: Zuhause und gegen einen Favoriten, da ist sein Team besonders gut. Gegen die Top 6 konnte der FCE in dieser Saison in allen Heimspielen punkten, Tabellenführer Bochum wurde erst vor zwei Wochen mit einem 0:1 zurück ins Ruhrgebiet geschickt.

Und so hofft Schuster auch auf einen Sieg an diesem historischen Samstag. Während sich der "Veilchen"-Coach nach dem 0:0 im Hinspiel noch hochzufrieden zeigte, reicht ihm das für das Rückspiel nicht: "Mit jedem Ergebnis, das uns ein Tor mehr schießen lässt als den Gegner, wäre ich absolut zufrieden", die klare Ansage.

Und auch die Spieler brennen auf einen Sieg. Aue-Urgestein Jan Hochscheidt verspricht: "Wir wollen zum Jubiläum abliefern." Angreifer Pascal Testroet will "alles dafür tun, dass noch viele Jahre und viele Spiele hinzukommen" und holt sich Motivation aus dem Hannover-Heimspiel in der vergangenen Saison: "Im letzten Jahr konnten wir sie im Heimspiel schlagen . Das ist auch das Ziel für Samstag." Und Aue-Torwart Martin Männel, der erst kürzlich mit seinem 420. Spiel für die "Veilchen" zum Auer Rekordspieler aufstieg , wünscht sich, "dass noch 500 Spiele folgen."

Schuster will dabei die geschichtsträchtige Woche nutzen, um bei seinen Spielern zusätzliche Prozente rauszukitzeln. "Das Thema spielt in der Mannschaft eine Rolle. Es ist eine Zusatzmotivation, ein zusätzlicher Anreiz, für jeden Spieler eine Ehre, zu spielen", verrät der Coach. Und so dürfte Schuster die Qual der Wahl haben. In der Partie fehlen nur Abwehrspieler Luis Samson gelbgesperrt und die Langzeitveletzten Malcom Cacutalua, Fabian Kalig sowie Philipp Riese.