Die fehlen Aue, was natürlich auch am Selbstvertrauen nagt. Umso wichtiger wäre es, wenn der angeschlagene Sören Gonther am Freitag zur Verfügung steht. "Er ist eine Führungspersönlichkeit, auf und neben dem Platz“, hofft Hensel auf eine Heilung. Definitiv verzichten muss Aue auf den in der Rehabilitation befindlichen Florian Ballas und Ognjen Gnjatic sowie die erkrankten Spieler Malcolm Cacutalua und Omar Sijaric.