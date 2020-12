"Alles investieren und bis ans Limit gehen"

Das soll aber keineswegs ein Grund zur Sorge sein. Denn die Einstellung stimmte zuletzt bei den Lila-Weißen. Man müsse nun "dieselbe Mentalität, dieselbe Konzentration und den Mut zur Kreativität in die Waagschale werfen", bekräftigte Schuster: "Wir müssen diese Gier wieder entwickeln. Es darf keine Zufriedenheit oder Sorglosigkeit einkehren. Das sollte ein Grundanspruch an jeden einzelnen Spieler sein. Wir wollen alles investieren und bis ans Limit gehen." Die Resultate in den vergangenen Wochen sprachen jedenfalls für sich. Bis Weihnachten hat Aue nun die Chance, seinen Platz in der Spitzengruppe weiter zu festigen. Aktuell steht Rang sechs mit nur drei Punkten Rückstand auf die Spitze zu Buche.

Männel: Aufstieg kein Thema

Regensburg kommt mit Erfolg im Rücken

Selbstvertrauen konnte auch der kommende Gegner aus Regensburg zuletzt tanken. Nach drei Pleiten in Folge hatte der Jahn am vergangenen Wochenende beim knappen 2:1-Erfolg gegen die Würzburger Kickers wieder einmal Grund zum Jubeln. In der Endabrechnung reiht sich die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic nur drei Punkte hinter Aue auf Rang 12. ein. "Es wird auf jeden Fall eine schwierige Partie. Wir müssen konsequent sein bei den Torchancen", blickte Regensburgs Mittelfeldspieler Max Besuschkow auf das Gastspiel im Erzgebirge voraus. Selimbegovic ergänzte: "Wir können jeden ärgern und auch in Aue punkten." Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic will den Aufwärtstrend gegen Aue fortsetzen. (Archiv) Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Gute Erinnerungen / Strauß fehlt gesperrt

Ein mulmiges Gefühl wird die Ostbayern auf ihrer Reise ins Lößnitztal dennoch begleiten. In 14 Partien gegen Aue ging Regensburg neun Mal als Verlierer vom Platz. Das letzte Erfolgserlebnis ist bereits über zehn Jahre her, damals noch in der 3. Liga. Auch zum Abschluss der vergangenen Spielzeit waren es die "Veilchen", die nach den Treffern von Testroet und Philipp Zulechner drei Punkte einfuhren. Mit von der Partie waren damals auch John-Patrick Strauß und Malcolm Cacutalua. Beide müssen sich dieses Mal mit der Zuschauerrolle begnügen. Während Strauß eine Gelb-Rot-Sperre absitzt fehlt Cacutalua verletzungsbedingt ebenso wie Fabian Kalig und Erik Majetschak.