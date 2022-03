Bringt der FC Erzgebirge seine so oft gelobte Mentalität auf den Platz, hat es jeder Gegner schwer. Zuletzt haperte es in dieser Hinsicht ab und zu. Was in den letzten Wochen aber am meisten fehlte, war das Spielglück. Da kommt Jahn Regensburg als nächster Kontrahent am Sonntag (6. März, 13:30 Uhr im Live-Ticker) gerade recht. Denn die Bayern liegen zwar im Mittelfeld der 2. Bundesliga, haben aber auch einen beachtlichen Negativtrend: Ihr letzter Sieg war Mitte Januar.