Aue-Torwart Martin Männel pariert in Heidenheim einen Elfmeter. Dennoch unterliegt der FCE am Ende mit 0:3. Bildrechte: PICTURE POINT/ Sven Sonntag/ Poolfoto

Schuster sagte, dass Marko Mihojevic nach einer starken Trainingswoche Gewehr bei Fuß stehe. Der Innenverteidiger hatte die Partie in Heidenheim wegen einer Zehenprellung verpasst, diese Verletzung inzwischen aber auskuriert. "Er scharrt mit den Hufen und will unbedingt in die erste Elf", so Schuster. Im Angriff soll Pascal Testroet für Aue-Treffer sorgen: "Es ist in der Box ein brutal gefährlicher Spieler und das spielt in unseren Gedanken schon eine Rolle", erklärte der Coach.