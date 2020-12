Mit einem nicht nur in Spanien ganz großen Namen flirtete der FCE in den vergangenen Monaten: Ein Transfer von Enzo Zidane, Sohn von Spieler-Legende und Real-Madrid-Trainer Zinedine, kommt aber erst einmal nicht zustande. Aues Präsident Helge Leonhardt sagte bei "Bild" über den 25-Jährigen, der bis Oktober beim spanischen Zweitligisten UD Almeria unter Vertrag stand: "Es gibt aus sportlicher Sicht keine Notwendigkeit. Enzo Zidane bleibt trotzdem ein sehr interessanter Spieler für uns. Eventuell macht ein Wechsel zur neuen Saison mehr Sinn als zum jetzigen Zeitpunkt. Ich bleibe mit seiner Familie auf jeden Fall in Kontakt."

Jerome Gondorf (re.) Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Vor der Karlsruhe-Partie am Donnerstag lobte Schuster seinen Trainerkollegen Christian Eichner: "Er macht dort einfach gute Arbeit. Es ist eine Entwicklung sichtbar. Der KSC spielt sehr flexibel mit viel Torgefahr aus allen Reihen heraus". Besonders warnt er vor Angreifer Philipp Hofmann, der bereits sechs Treffer in dieser Saison erzielte: "Er könnte meines Erachtens auch in der ersten Bundesliga spielen", meinte Schuster. Dessen Abwehrspieler sollten Hofmann immer im Blick haben.



"Ihn in reine Manndeckung zu nehmen und vom Spielfeld bis auf die Toilette zu verfolgen, macht keinen Sinn. Wenn er im torgefährlichen Raum auftaucht, muss er manngedeckt werden. Ansonsten können auch flexible Übergaben erfolgen." Mit Jerome Gondorf trifft Schuster auf einen, den er einst in Darmstadt gefördert hat. Der KSC-Kapitän, der nach einer Gelbsperre in die Startelf zurückkehrt, sagt: "Ich freue mich ihn und das Trainerteam wiederzusehen, der Fokus liegt aber trotzdem darauf, dass ich mit meiner Mannschaft gewinnen will."