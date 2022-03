Dotchev: "Wenn wir die Sensation wollen ..."

"Wir wollen gewinnen. Wir müssen gewinnen", formuliert Dotchev die klare Drei-Punkte-Forderung gegen den Tabellen-Neunten. "Wenn wir die Sensation wollen, müssen wir solche Spiele gewinnen." Und auch die Auer Mannschaft geht kämpferisch in die Partie: "Es geht um nichts Anderes als die drei Punkte", weiß Abwehrspieler Sören Gonther.

Nazarov: "Freitagabend im Gebirge ..."

Defensiv-Kollege John Patrick Strauß sagt: "Wir wollen Freitagabend im Gebirge alles reinhauen und den Fans einen Sieg schenken." Ex-KSC-Spieler Dirk Carlson verspricht: "Wir müssen an uns glauben und zeigen, dass wir im Erzgebirge sind." Mittelfeld-Routinier Dimitrij Nazarov beschwört: "Freitagabend im Gebirge haben wir schon die eine oder andere positive Geschichte erlebt".

Besondere Heimspielbilanz am Freitagabend

Freitagabend im Gebirge – eine ganz besondere Beziehung haben die "Veilchen" zu den Heimspielen unter Flutlicht am Freitag. Eine besonders positive Beziehung. Bis zur 2:3-Niederlage Anfang Februar gegen Kiel waren die Auer zehn Spiele in Serie freitags zu Hause ungeschlagen. Von den vergangenen 20 Freitagabendspielen verloren die Sachsen nur drei. Und so sind auch gegen den KSC die Punkte fest eingeplant. Zumal Aue eine positive Bilanz gegen die Karlsruher hat: Von den vergangenen acht Spielen verlor Aue nur eins.

Karlsruhe: "Riesen-Brett" und "harter Brocken"

Während Aue sein letztes Spiel vor zwei Wochen gewann, wartet der KSC seit drei Spielen auf einen Sieg. Trotzdem warnen Dotchev und seine Spieler: "Die Mannschaft ist sehr effizient, sie machen aus wenigen Chancen viele Tore", sagt der Coach. "Wir wissen, dass da ein Riesen-Brett auf uns zukommt", erklärt Gonther. Am meisten beeindruckt die Auer KSC-Torgarant und 14-Tore-Man Philipp Hofmann. "Wir müssen vorn den 'Hofi' gut in den Griff bekommen und gut bearbeiten, gut an ihm kleben, unangenehm sein", weiß Carlson. ""Da erwartet uns ein harter Brocken", erklärt Strauß. "Der KSC hat eine sehr starke Offensive, haben mit Philipp Hofmann einen richtig guten Stoßstürmer. Aber auch eine richtig gute Abwehr. Es ist eine gute Mischung." Szene aus dem Hinspiel: Marvin Wanitzek (li., Karlsruhe) gegen Dirk Carlson (re., Aue). Bildrechte: Picture Point

Mit "Auer Tugenden" zum Sieg

Und die soll mit "Auer Tugenden" besiegt werden. "Wir müssen mit voller Leidenschaft, mit viel Laufbereitschaft mithalten und dagegenhalten", so Strauß. Carlson verrät so viel: "Wir müssen früh attackieren und gut stehen, aggressiv sein, eklig sein. Immer, wenn wir eklig waren, haben wir gute Resultate gehabt." Und Gonther sagt: "Wir müssen dafür sorgen, dass der KSC mehr hinter uns herläuft als wir hinter ihm."

Dotchev versucht, dem aus Corona-Gründen ausgefallene Spiel beim Hamburger SV vor einer Woche noch etwas Gutes abzugewinnen. "Der KSC spielt ein gleiches System wie Hamburg, vielleicht nicht so risikoreich wie der HSV", sagt Dotchev zum 4-3-3-Spielsystem seines Trainerkollegen Christian Eichner.

Männel odder Klewin im Auer Tor?

Noch nicht ganz sicher ist sich Dotchev dagegen, wen er am Freitag ins Tor stellt. Martin Männel ist nach seiner Corona-Infektion wieder genesen und trainiert – zunächst im Einzeltraining. Philipp Klewin hat zuletzt gegen Regensburg seine Sache gut gemacht. "Das ist ein Luxusproblem. Wir haben drei gute Torwarte. Darüber mache ich mir am wenigsten Gedanken." Trainingsrückstand bei Männel könnte die Entscheidung pro Klewin bringen. Eine Schulterverletzung bei Klewin, wegen der er am Mittwoch das Training abbrechen musste, könnte eine Entscheidung für Männel unterstützen. Am Donnerstag will Dotchev entscheiden wer im Tor steht – am Freitagabend im Gebirge.