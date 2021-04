Für Erzgebirge Aue ist die Saison fast gelaufen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster steckt im Mittelfeld der Zweitliga-Tabelle fest, nach oben (13 Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 3) wie nach unten (11 Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16) geht nicht mehr viel. Entsprechend liegt das Hauptaugenmerk der "Veilchen" vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Dienstag (Anstoß: 18:30 Uhr, live im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) nun darauf, die Spielzeit ordentlich zu Ende zu bringen. "Im sicheren Hafen sind wir noch nicht", sagte Schuster auf der Pressekonferenz am Montag. Aber: "Wir haben ein gutes Fundament. Das haben wir uns mit sehr viel Demut aufgebaut."