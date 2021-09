Sechs Partien ohne Sieg: So schlecht startete der FC Erzgebirge noch nie in die 2. Fußball-Bundesliga. Vor dem Spiel am Sonntag (13:30 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der App) gegen den SC Paderborn verspürt Aues neuer Trainer Aliaksei Shpileuski aber dennoch keinen Druck.